В Орле состоится конкурс искусств «Звездный свет — 2026»

К участию в состязании приглашаются вокалисты, музыканты, актеры, чтецы, танцоры, художники и фотографы.

Источник: Национальные проекты России

Международный конкурс искусств «Звездный свет — 2026» состоится 26 апреля в концертном зале Орловской детской школы искусств им. Д. Б. Кабалевского. Мероприятие пройдет по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.

К участию в состязании приглашаются вокалисты, музыканты, актеры, чтецы, танцоры, художники, фотографы и представители других творческих направлений. Конкурс открыт как для профессионалов, так и для любителей — участников из Орла, Орловской области, других регионов России и зарубежья.

В этот же период, 25−26 апреля, пройдет литературно-театральный конкурс «Прочти!», к которому могут присоединиться чтецы, авторы, театральные коллективы и музыканты. Основная цель мероприятий — поддержка и развитие талантливой молодежи, создание условий для творческого обмена, а также привлечение детей и подростков к культуре и искусству.

Заявки на участие принимаются до 23 апреля по электронной почте: rew-music@inbox.ru. Предусмотрен также дистанционный формат участия. Подробная информация, а также положение о конкурсе опубликованы на сайте организаторов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.