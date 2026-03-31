Стало известно, как будет выглядеть новый автоцентр на проспекте Гагарина

Минстрой Нижегородской области утвердил архитектурно-градостроительный облик нового автоцентра, который построят на проспекте Гагарина. Информация об этом появилась на сайте ведомства вчера, 30 марта.
Новый автоцентр по продаже и обслуживанию автомобилей расположится по адресу: проспект Гагарина, 127А. Площадь земельного участка составит 9,7 тысяч квадратных метров, а само здание займет 1,4 тысячи квадратных метров.
Инициатором проекта выступило ООО «Трио», а облик здания предоставила Творческая мастерская архитектора Быкова. Здание будет выполнено в сером цвете, согласно новой концепции оформления салонов Lada. На проспект Гагарина будут выходить панорамные окна.
