Стало известно, как будет выглядеть новый автоцентр на проспекте Гагарина

Площадь здания составит 1,4 тысячи квадратных метров.

Источник: Нижегородская правда

Минстрой Нижегородской области утвердил архитектурно-градостроительный облик нового автоцентра, который построят на проспекте Гагарина. Информация об этом появилась на сайте ведомства вчера, 30 марта.

Новый автоцентр по продаже и обслуживанию автомобилей расположится по адресу: проспект Гагарина, 127А. Площадь земельного участка составит 9,7 тысяч квадратных метров, а само здание займет 1,4 тысячи квадратных метров.

Инициатором проекта выступило ООО «Трио», а облик здания предоставила Творческая мастерская архитектора Быкова. Здание будет выполнено в сером цвете, согласно новой концепции оформления салонов Lada. На проспект Гагарина будут выходить панорамные окна.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что во втором квартале 2026 года на Горьковском автозаводе возобновят серийное производство автомобилей «Волга».