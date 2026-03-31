100-летний юбилей отмечает нижегородский педагог Антонина Сомова

Антонина Сомова проработала учителем русского языка и литературы до 1974 года и была удостоена нагрудного знака «Отличник народного образования». По словам сына юбилярши, Алексея, она до сих пор сохраняет любовь к книгам и поэзии, собрав личную коллекцию из 39 подписных изданий классиков, включая Горького, Чехова и Пушкина. Свой вековой юбилей ветеран отмечает в кругу родных и близких.