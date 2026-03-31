100-летний юбилей отмечает нижегородский педагог Антонина Сомова

Жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода Антонина Александровна Сомова празднует свой 100-й день рождения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на главу районной администрации Александра Нагина. Именинница родилась 31 марта 1926 года, в годы войны подростком работала на Сормовском заводе, а после окончания Горьковского пединститута посвятила жизнь педагогике.
Антонина Сомова проработала учителем русского языка и литературы до 1974 года и была удостоена нагрудного знака «Отличник народного образования». По словам сына юбилярши, Алексея, она до сих пор сохраняет любовь к книгам и поэзии, собрав личную коллекцию из 39 подписных изданий классиков, включая Горького, Чехова и Пушкина. Свой вековой юбилей ветеран отмечает в кругу родных и близких.
Глава района Александр Нагин подчеркнул, что жизнь Антонины Александровны является примером беззаветного служения призванию и образцом для современных педагогов. «Сто лет — это целая эпоха, воплощенная в одном человеке. Мы гордимся тем, что такой выдающийся учитель, воспитавший не одно поколение граждан, живет в нашем районе», — отметил руководитель ведомства, пожелав долгожительнице крепкого здоровья.
Ранее сообщалось, что ветеран войны Зинаида Еремина отметила 100-летний юбилей в Нижнем Новгороде.