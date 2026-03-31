«Вступили в сговор с кухонными работниками, поварами, водителями, занимавшимися перевозкой продуктов». Прокуратура сказала про уголовное дело за хищение продуктов в школах Беларуси

В Беларуси должностные лица школ получили уголовное дело из-за хищения продуктов. Подробности сообщает служба информации прокуратуры Брестской области.
Сотрудники прокуратуры Бреста в момент совместных с правоохранительными органами надзорных и оперативных мероприятий обнаружили факт хищения продуктов, которые предназначались для питания школьников.
Удалось установить, что два должностных лица — заведующие производств в двух учреждениях общего среднего образования — вступили в сговор с кухонными работниками, поварами, водителями, которые занимались перевозкой продуктов.
В период с января по 24 марта 2026 года заведующие производств злоупотребляли служебными полномочиями, давали незаконные указания подчиненным сотрудникам о нарушении технологии приготовления пищи, уменьшении норм готовой продукции, которая была предназначена для питания учащихся в пяти школах.
«Вследствие этого образовывались неучтенные излишки, которые не отражались в товарных отчетах и похищались», — заметили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что всего группой лиц было совершено хищение различных видов продуктов питания. Речь идет про мясо, сыр, масло, яйца, картофель, колбасные изделия, творог, филе птицы, сахар. Общая сумма составила не менее 4900 рублей, которую фигуранты распределили между собой, причинив материальный ущерб предприятию.
Действия подозреваемых были квалифицированы по части 2 статьи 210 Уголовного кодекса.
