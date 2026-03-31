Пермский край предупреждают о аномальной жаре с 1 апреля

По данным Пермского филиала ФГБУ «Уральское УГМС», с 1 по 5 апреля в отдельных районах Пермского края ожидается аномально высокая температура. Среднесуточная температура воздуха может превысить климатическую норму на 7 и более.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о высокой пожарной опасности в этот период. Жителям рекомендуется быть особенно осторожными при разведении костров, использовании печей в банях, а также при обращении с открытым огнем в парках и на сельхозугодьях.
Если вы заметили пожар, нужно:
1. Сразу сообщить в пожарную охрану: с мобильного телефона — 101, со стационарного — 01, указав объект, адрес, место возгорания и свои данные. 2. При отсутствии угрозы жизни — принять меры для тушения огня на ранней стадии и эвакуировать людей.
Специалисты отмечают, что природные пожары чаще всего угрожают садоводческим участкам, жилым домам и объектам экономики. Жителям рекомендуется предупредить родных и знакомых о повышенной опасности и соблюдать правила пожарной безопасности.