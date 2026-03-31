Пермский край предупреждают о аномальной жаре с 1 апреля

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает о высокой пожарной опасности в этот период. Жителям рекомендуется быть особенно осторожными при разведении костров, использовании печей в банях, а также при обращении с открытым огнем в парках и на сельхозугодьях.