Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Там как после артналёта»: в Багратионовском районе нашли свалку жжёных покрышек рядом с гнездовьями птиц (видео)

Шины на берег реки свозят систематически.

Источник: Клопс.ru

В низине реки Прохладной в Багратионовском районе вновь обнаружили свалку автомобильных покрышек, часть из них сгорела. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.

В понедельник, 30 марта, мужчина выехал отдохнуть на природу и совершенно случайно увидел в безлюдном месте горы шин. Кругом всё было в золе и остатках жжёной резины.

«Там водоохранная зона! Большие риски пожара, так как рядом сухая трава, камыши и кусты. В этом месте гнездятся редкие виды птиц, а там как после артналёта!» — поделился собеседник «Клопс».

Часть мусора поросла травой. Мужчина сделал вывод, что покрышки свозят в это место часто.

«Клопс» отправил официальный запрос в областной минприроды с просьбой разобраться в ситуации.

В прошлом году очевидцы тоже обнаружили стихийную свалку в районе реки Прохладной.