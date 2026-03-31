«Там как после артналёта»: в Багратионовском районе нашли свалку жжёных покрышек рядом с гнездовьями птиц (видео)

В низине реки Прохладной в Багратионовском районе вновь обнаружили свалку автомобильных покрышек, часть из них сгорела. Об этом «Клопс» рассказал очевидец.
В понедельник, 30 марта, мужчина выехал отдохнуть на природу и совершенно случайно увидел в безлюдном месте горы шин. Кругом всё было в золе и остатках жжёной резины.
«Там водоохранная зона! Большие риски пожара, так как рядом сухая трава, камыши и кусты. В этом месте гнездятся редкие виды птиц, а там как после артналёта!» — поделился собеседник «Клопс».
Часть мусора поросла травой. Мужчина сделал вывод, что покрышки свозят в это место часто.
«Клопс» отправил официальный запрос в областной минприроды с просьбой разобраться в ситуации.
В прошлом году очевидцы тоже обнаружили стихийную свалку в районе реки Прохладной.