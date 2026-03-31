В Тогучине Новосибирской области отремонтируют культурно-досуговый центр

Тогучинский городской культурно-досуговый центр капитально отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
В ходе работ специалисты отремонтируют двухэтажное здание учреждения культуры, обновят сцену и установят современное оборудование. Ремонт планируют завершить 30 ноября текущего года. Кроме того, в рамках проекта «Местный Дом культуры» будут приобретены атрибуты для оформления сценического пространства и профессиональный свет.
Губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что сроки и качество работ имеют принципиальное значение. При выборе подрядчиков будут действовать строгие требования, а также будет организован контроль за ходом работ на всех этапах. Напомним, всего в этом году в Новосибирской области планируют отремонтировать 47 объектов, в числе которых музеи, библиотеки и детские школы искусств.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.