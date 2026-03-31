В Тогучине Новосибирской области отремонтируют культурно-досуговый центр

Губернатор региона Андрей Травников подчеркнул, что сроки и качество работ имеют принципиальное значение. При выборе подрядчиков будут действовать строгие требования, а также будет организован контроль за ходом работ на всех этапах. Напомним, всего в этом году в Новосибирской области планируют отремонтировать 47 объектов, в числе которых музеи, библиотеки и детские школы искусств.