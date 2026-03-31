Отказ от чрезмерного использования бактерицидов замедлит эволюцию микробов

Исследователи призывают разработать меры, которые будут побуждать население пользоваться обычным мылом, чистящими средствами без бактерицидных добавок, говорится в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ведущие микробиологи и экологи мира призвали резко сократить использование различных бактерицидных средств, в том числе салфеток, спреев, мыла, стиральных порошков и прочих «антибактериальных» продуктов, применение которых значительно выросло после начала пандемии ковида. Ограничение их использования поможет замедлить распространение «супербактерий», пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Environmental Science & Technology.

«Глобальные стратегии по борьбе с растущей стойкостью микробов к антибиотикам сейчас фокусируются на минимизации их использования в больницах и на фермах. Они игнорируют бактерицидные средства, применяемые в быту, однако содержащиеся в них вещества ежедневно попадают из миллионов домов в природные среды, что создает идеальные условия для появления “супербактерий”, — заявила профессор Университета Торонто (Канада) Мириам Даймонд, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Как отмечают ученые, в последние несколько десятилетий медики, биологи и экологи со всего мира активно работают над решением проблемы растущей стойкости болезнетворных микробов к различным антибиотикам. По текущим оценкам глобальных здравоохранительных организаций, подобные «супербактерии» ежегодно уносят жизни более миллиона людей, заразившихся различными инфекционными заболеваниями.

Ведущие микробиологи и экологи из США, Канады, Швейцарии и Бразилии обратили внимание на то, что текущие стратегии по борьбе с распространением этих микробов не учитывают то, что примерно пять или шесть лет назад появился новый источник «утечек» бактерицидных веществ в природу. Им являются различные гигиенические средства и товары, которыми население начало активно пользоваться во времена глобальной пандемии и не прекратило этого делать после ее завершения.

Эти продукты, как объясняют ученые, обычно содержат в себе хлорид бензалкония или похожие на него соединения, которые активно впитываются отложениями на дне водоочистных сооружений и водоемов, а также при этом они очень медленно разлагаются в природных средах. Накопление этих веществ ведет к тому, что у бактерий развивается стойкость не только к этим антисептикам, но и к другим опасным для них молекулам, что ускоряет развитие «супербактерий».

При этом ученые подчеркивают, что в большинстве случаев использование бактерицидного мыла, салфеток и прочих продуктов подобного рода в значительной части случаев не снижает риск передачи инфекции и не несет ощутимой пользы для общества, на что указывают все последние проведенные исследования. По этой причине исследователи призывают разработать меры, которые будут побуждать население пользоваться обычным мылом, чистящими средствами, стиральными порошками и прочими бытовыми химикатами без бактерицидных добавок.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше