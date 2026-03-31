В лесничества Воронежской области поступят более 800 тысяч сеянцев

Подготовка сеянцев сосны с закрытой корневой системой (ЗКС) к весенней посадке началась в тепличном комплексе Воронежского лесопожарного центра в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного хозяйства Воронежской области. Специалистам предстоит извлечь из кассет, упаковать и отправить в лесничества региона более 800 тыс. молодых деревьев, которые успешно перезимовали в защищенном грунте.
Этот объем составляет около 30% от общего количества сеянцев, запланированных к посадке этой весной. Остальную часть посадочного материала вырастили в открытом грунте лесных питомников.
Первая партия сеянцев из теплиц уже направлена в Павловское лесничество, расположенное на юге области. Там впервые при проведении лесовосстановления будет использован посадочный материал с закрытой корневой системой.
«Технология ЗКС дает отличную приживаемость, но требует точности в логистике. Сейчас наша главная задача — организовать максимально быструю доставку сеянцев из теплиц в грунт. Корневая система не должна пересохнуть, поэтому счет идет на часы. Только четкая и слаженная работа позволит нам в полной мере реализовать потенциал этого посадочного материала», — подчеркнул начальник отдела воспроизводства лесов Воронежского лесопожарного центра Владимир Малышев.
