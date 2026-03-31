Путин открыл движение беспилотных грузовиков по трассе М-12 «Восток»

Путин открыл движение беспилотных грузовиков между Петербургом и Казанью.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске движения беспилотного грузового транспорта по трассе М-12 «Восток».

«Разрешаю. С Богом!» — сказал он во время церемонии.

Президент отметил, что единый коридор беспилотных перевозок соединит Санкт-Петербург и Казань, а позже эту практику распространят и на другие крупные федеральные трассы.

По его словам, в этой сфере намечается здоровая конкуренция между крупными производителями — «Яндексом», NAVIO и КамАЗом. Ожидается, что к 2028 году парк грузовых беспилотников будет насчитывать 992 автомобиля, а к концу 2030-го — уже свыше четырех тысяч единиц техники.

Кроме того, Путин запустил строительство Широтной магистрали скоростного движения в Северной столице, открыл первую очередь Багаевского гидроузла на Дону, а также новый пассажирский аэровокзальный комплекс в Благовещенске.

«Все эти объекты и инициативы — часть нашей большой планомерной работы по созданию современного единого транспортно-логистического каркаса страны, по повышению безопасности и комфортности передвижения граждан, по укреплению связанности регионов».

Решение этих задач также полностью отвечает планам по формировании новых международных транспортно-логистических магистралей, подытожил глава государства, подчеркнув, что Россия обладает колоссальным потенциалом в этой отрасли.