Семь территорий «большего Нижнего» преобразятся в 2026 году

Кампания по благоустройству общественных пространств началась в Нижнем Новгороде, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих соцсетях.
По его словам, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» преобразятся семь территорий «большего Нижнего».
В их числе — парк имени 777-летия Нижнего Новгорода (2 очередь). Здесь появится скейт-парк, освещение, пляжная и игровая зоны, теннисные столы.
Второй объект — сквер им. Космонавта Комарова (1 очередь). На территории планируется установить скамейки, теннисные столы, посадить деревья и кустарники.
Третья территория — зеленая зона напротив ЖК «Корабли» (1 очередь), где появится хоккейная коробка, детская игровая зона, теннисные столы.
Кроме того, благоустроят пространство на бульваре Нефтепереработчиков в Кстове. Там установят лавочки, сделают детскую игровую зону.
Преобразится и общественная территория в деревне Малая Ельня — между улицей Садовой и улицей Светлой, где обустроят детскую и спортивную зоны, сделают освещение и новые дорожки.
Шестой объект — откос в поселке Приволжский в Кстове.
Седьмой — пешеходная зона на проспекте Победы также в Кстове. Здесь заменят покрытие дорожек, установят лавочки и урны.
По информации департамента благоустройства, в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода и в сквере имени Космонавта Комарова подрядчики уже проводят демонтажные.
«В Сормовском районе и по бульвару в Кстове подрядчики получают ордера на работу. По остальным пространствам идет процедура заключения контрактов, во второй декаде апреля рабочие начнут выходить на места», — рассказал Юрий Шалабаев.