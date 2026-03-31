На Дону выросло количество желающих заключить контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области со ссылкой на заместителя губернатора области Дмитрия Водолацкого.
В регионе отмечается устойчивый рост числа граждан, желающих заключить контракт с Министерством обороны РФ. Пункт отбора на военную службу по контракту при Южном военном округе комплектует воинские части и подразделения на десятках специальностей для должностей солдат, сержантов и прапорщиков.
Востребованы механики‑водители боевой и автомобильной техники (включая БМП, БТР, КамАЗ и «Урал»), наводчики‑операторы, специалисты связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также инженерно‑технический персонал. Отбор кандидатов предусматривает обязательное медицинское освидетельствование и беседу с психологом, а выбор военно‑учётной специальности зависит от опыта военной службы, состояния здоровья и уровня образования кандидата. Пункт отбора сопровождает соискателей на всех этапах — от первичной консультации до отправки в воинскую часть.
После подписания контракта военнослужащие направляются в учебный центр Южного военного округа для прохождения месячного интенсивного курса общевойсковой подготовки, а затем — в подразделения для специализированной подготовки на полигонах в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции.
Граждане, заключившие контракт на территории Ростовской области, получают единовременную выплату до 3,4 млн рублей (с учётом региональной и федеральной составляющих).