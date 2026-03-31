В Новоалтайске благоустроят 2 общественных пространства

Пешеходную зону по улице Белоярской и сквер «Лес Победы» благоустроят в этом году в Новоалтайске в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
Для объектов уже ведется выбор подрядных организаций. В ходе благоустройства пешеходной зоны по нечетной стороне планируют сделать пешеходные дорожки, произвести валку деревьев, установить скамейки и урны.
На территории сквера «Лес Победы» начнется уже третий этап благоустройства. Там планируют установить малые архитектурные формы, скамейки, урны, спортивное оборудование, а также высадить деревья и разбить газоны. Ранее на территории уже обустроили асфальтобетонные тротуары, смонтировали наружное освещение и установили скамейки.
Напомним, также в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Новоалтайске обновят улицы Набережную и Строительную, ПМС-177 и Коммунистическую. Их общая протяженность составляет около 2 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.