В Калининграде на четыре дня перекроют перекрёсток у Зимнего озера, где в январе провалилась дорога

В Калининграде с 2 по 5 апреля закроют для движения перекрёсток улиц Инженерной, Судостроительной и Батальной. Об этом телеграм-канал городской администрации сообщает во вторник, 31 марта.
Ограничения вводят, чтобы покрыть асфальтом участок, где в январе провалилась дорога. На месте будут работать специалисты регионального «Водоканала». Основной объезд организуют по улицам Автомобильной и Коммунистической, тем же маршрутом пустят и общественный транспорт — схемы с подробностями опубликовали на сайте «Волна Балтики».
Причиной провала, как показало обследование, стало частичное разрушение канализационного коллектора, построенного в 1987 году. В апреле прошлого года на этом же участке проводили аварийно-восстановительные работы.