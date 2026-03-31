Град и ветер 20 м/с: на Волгоград надвигается шторм

Жителей Волгоградской области предупреждают о резком ухудшении погоды. По данным регионального управления МЧС, в период с 16:30 до 18:30 часов 31 марта 2026 года в отдельных районах ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Непогода сохранится до конца текущих суток и продлится в течение всего дня 1 апреля.
Синоптики прогнозируют сильные ливни в сочетании с грозой и градом. Ситуация осложнится шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду.
В связи с этим спасатели рекомендуют волгоградцам заранее позаботиться о своей безопасности и сохранности имущества. В ведомстве просят водителей быть предельно внимательными за рулем и парковать свои автомобили только в безопасных местах, подальше от деревьев и слабо закрепленных конструкций. Пешеходам, которые окажутся на улице в момент разгула стихии, советуют обходить стороной рекламные щиты и любые шаткие строения, которые могут не выдержать натиска ветра.
Особое внимание стоит уделить детям — их ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра взрослых во время грозы и ливня.
В экстренных случаях жителей призывают не медлить и сразу обращаться за помощью. Телефон службы спасения — «101». Будьте осторожны и следите за изменениями погоды, чтобы штормовое предупреждение не застало вас врасплох в ближайшие сутки.
