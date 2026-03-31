Более 120 команд собрал финал чемпионата по финграмотности в Омске

Чемпионат проводился в два этапа. Первый этап — отборочный — проходил в онлайн-формате и предполагал выполнение тестов и решение кейсов. По его итогам был сформирован рейтинг команд для участия в финальном турнире. Второй этап состоялся на базе Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ). Участники финала разбирали предпринимательский кейс от партнеров, который заключался в поиске решений по проблемам повышения уровня финансовой грамотности молодежи региона.