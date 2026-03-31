Более 120 команд собрал финал чемпионата по финграмотности в Омске

Финал регионального чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству состоялся в конце марта в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». В состязании приняли участие 126 команд из 42 образовательных организаций, сообщили в Министерстве образования Омской области.
В команды вошли школьники 8−11-х классов, учащиеся вузов и учреждений среднего профессионального образования, которые продемонстрировали свои знания и умения в сфере экономики, финансов и малого бизнеса.
Чемпионат проводился в два этапа. Первый этап — отборочный — проходил в онлайн-формате и предполагал выполнение тестов и решение кейсов. По его итогам был сформирован рейтинг команд для участия в финальном турнире. Второй этап состоялся на базе Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ). Участники финала разбирали предпринимательский кейс от партнеров, который заключался в поиске решений по проблемам повышения уровня финансовой грамотности молодежи региона.
«Чемпионат — это уникальная возможность развивать навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. Это знание финансов, понимание экономических процессов и выстраивание индивидуальной траектории человека, принимающего обоснованные финансовые решения», — отметила проректор вуза по научной работе Ирина Геращенко.
По итогам состязаний первое место и звание «Чемпион Омской области 2026 года по финансовой грамотности и предпринимательству среди команд 8−11-х классов» присвоено команде «Вместе к успеху» из Полтавского лицея. Лидерами среди команд вузов и ссузов стала команда «Плюшки» из ОмГПУ.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.