В Подмосковье благоустроят еще свыше 1000 «народных троп»

Еще более тысячи «народных троп» благоустроят в Московской области, сообщили в пресс-службе регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Программа в этом году увеличена почти вдвое — планируем обновить 1037 пешеходных коммуникаций. Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.
К работам планируют приступить в мае после наступления устойчивых положительных температур. Специалисты подготовят основания, установят бордюры и уложат износостойкое покрытие. Ширина дорожек составит от 1,5 до 2 м. Больше всего дорожек появится в Балашихе, Химках, Лобне, Электростали, Люберцах, Сергиево-Посадском и Одинцовском округах.
Напомним, в 2025 году в порядок привели 562 таких объекта, лидерами по объему работ стали Люберцы, Балашиха, Одинцовский округ и Подольск.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.