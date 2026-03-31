Пермская галерея раскрыла «Историю места» c помощью ИИ-помощника ГигаЧат от Сбера

Посетители открывшейся 31 марта Пермской художественной галереи смогут пройти цифровую экскурсию — «История места», созданную Сбером с применением собственных технологий генеративного искусственного интеллекта.
Фото: пресс-служба Сбербанка.
Экскурсия доступна в двух удобных форматах. Внутри галереи установлены точки с QR-кодами, которые можно сканировать с помощью смартфона по пути маршрута.
Каждая точка сопровождается AI-гидом на базе нейросети GigaChat, который расскажет увлекательные истории, связанные с экспонатами. Помимо текста, видео и аудио, каждая точка дополняется панорамами — видами из окон галереи, логически связанными с содержанием экспозиционной точки. А объёмные 3D-модели древних артефактов можно будет изучить с помощью смартфона. Для удобства посетителей весь мультимедийный контент также представлен на сенсорных тач-панелях.
В цифровой фотозоне посетители смогут создать собственные фотографии в стиле исторических эпох Перми с помощью GigaChat и Kandinsky и поделиться ими в соцсетях.
Наталья Пасечник, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка:
«Генеративный контент в Пермской художественной галерее разработан Центром иммерсивных решений Сбера с применением возможностей ГигаЧат. Галерея стала уникальным цифровым пространством, позволяющим гостям погрузиться в исторические эпохи и пережить незабываемые впечатления от знакомства с прошлым региона. Внедрение технологичных решений укрепляет имидж галереи, как современного культурного цента и способствует привлечению новой молодой аудитории».
Открывшийся архитектурный комплекс Пермской художественной галереи объединяет новое пятиэтажное здание и три восстановленных исторических постройки бывшего завода Шпагина в единый ансамбль с крытыми переходами. Это редкий пример для России, где новое музейное строительство не просто соседствует с памятниками промышленной архитектуры XIX века, но и органично вплетает их в свою структуру, сохраняя историческую ткань города.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
«Сегодня знаковый день для всего искусства нашей страны. Коллекция Пермской художественной галереи уникальная, а история нашего края богатая. Теперь, благодаря новому зданию, у нас появилась возможность продемонстрировать еще больше экспонатов. Они, прежде всего, познакомят с достижениями прикамцев, их вкладом в развитие края и страны. Такой масштабный проект был бы невозможен без поддержки Правительства России. Благодарю архитекторов и строителей. Отдельное спасибо сотрудникам музея за бережное отношение к художественному собранию галереи и организацию таких прекрасных экспозиций».
Новое здание включает не только экспозиционные залы, но и инфраструктуру, превращающую его в полноценный культурный центр и образовательный хаб. Здесь размещены образовательный центр с мастерскими, игровой комнатой, залом для лекций и детских выставок, реставрационные мастерские, архив, фондохранилище, библиотека, мультимедийный зал, кафе и магазин.