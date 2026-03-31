Строительная компания из Грозного оптимизирует производство

На предприятии внедрят бережливые технологии.

Источник: Национальные проекты России

Компания «Грозстройкерам» из Грозного внедрит инструменты бережливого производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического и территориального развития Чеченской Республики.

Предприятие специализируется на производстве строительных изделий из обожженной глины. Основным видом деятельности является производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий. В ходе участия в проекте сотрудники компании будут работать с экспертами, которые помогут оптимизировать рабочие процессы с использованием инструментов бережливого производства.

«Предприятия, участвующие в федпроекте, получают экспертную помощь, обучение сотрудников, финансовую поддержку и помощь в выходе на экспорт», — отметил заместитель министра экономического и территориального развития республики Абдул-Рашид Жамалдаев.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.