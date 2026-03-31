«Ночной экспресс» запустят до черноморского побережья через Воронеж

Новый элитный поезд «Ночной Экспресс» свяжет Москву и Адлер. Он будет делать остановки в ряде крупных городов, включая Воронеж. Об этом сообщила компания-перевозчик.
Состав будет состоять из четырёх вагонов разных типов. Купейные вагоны и СВ оснастят современными санузлами и всем необходимым для удобства пассажиров.
В компании отмечают, что запустить состав планируют до конца лета 2026 года.
«Ночной экспресс» относится к поездам повышенного уровня комфорта. Внешний вид поезда отражает его название — центральным элементом дизайна являются яркие звёзды на фоне ночного неба. Интерьер вагонов выполнен в сдержанных пастельных тонах. Такие составы уже несколько лет курсируют по маршруту Москва — Санкт-Петербург.