Зубаревич о рецессии в России: почему беднеют регионы и сжимается бизнес

На этом фоне усиливается давление и на предпринимателей. По данным опросов по итогам первого квартала, 95% российских предпринимателей заявили, что ситуация в бизнесе ухудшилась, треть допускает закрытие, а каждый второй ожидает дальнейшего ухудшения. Дополнительным фактором тревоги становятся планы Минфина сократить расходы федерального бюджета на 10%, а также проблемы региональных финансов: сразу 70 субъектов России завершили 2025 год с дефицитом, который оказался в 3,6 раза выше, чем годом ранее. Главный вывод выпуска — давление на бизнес, бюджеты регионов и потребительский спрос нарастает, а пространство для быстрого восстановления экономики остается ограниченным.