Сибирский антициклон побил температурные рекорды в Поволжье и Подмосковье

В конце марта в ряде регионов установилась аномально теплая погода, были зарегистрированы порядка 30 температурных рекордов. Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова объяснила корреспонденту aif.ru о причинах подобного явления.

Например, 29 марта в Самаре температура поднялась до +17,4 °C, значительно превысив предыдущий максимум 2020 года (+14,8 °C), а во Фролово (Волгоградская область) воздух прогрелся до +22,7 °C. Москва также была близка к рекорду.

По словам синоптика, такое аномальное тепло связано с западной частью сибирского антициклона.

Синоптик Александр Шувалов, в свою очередь, прогнозирует продолжение теплой погоды в Москве и Подмосковье с температурой до +20 °C на этой неделе.