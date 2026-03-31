Астроном из Ростова раскрыл, какие явления скоро появятся в южном небе

Ростовский астроном Николай Дёмин в интервью rostov.aif.ru рассказал о ключевых небесных явлениях предстоящего года.

Заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Дёмин в разговоре rostov.aif.ru представил астрономический календарь 2026 года для жителей Ростовской области.

По словам астронома, в ближайшее время дончане смогут наблюдать можно отметить метеорный поток Лириды, который будет активен с 16 по 25 апреля. Он подчеркнул, что в ночь с 21 на 22 апреля ожидается максимум — 18−25 метеоров в час.

После этого жители Дона смогут увидеть ещё два метеорных потока: Персеиды (17 июля — 24 августа) и Дракониды (6−10 октября).

Кроме того, 28 августа 2026 года произойдёт лунное затмение, которое будет видно по всей Европейской части России при ясной погоде.