В Пионерском задержали серийного квартирного вора

В Пионерском задержали 53-летнего серийного квартирного вора. Из квартиры местной жительницы, с которой некоторое время был в отношениях, он вынес золотые кольца стоимостью 50 тысяч рублей.
Как выяснили полицейские, у злоумышленника просто остались ключи от квартиры бывшей. Также мужчина похитил из рюкзака знакомой банковскую карту, пин-код которой ему был известен. С «пластика» он снял 113 тысяч рублей.
По данным пресс-службы областного УМВД, полицейские установили причастность мужчины к еще одному преступлению. Ранее он снимал квартиру у знакомой, изготовил дубликат ключей. Когда хозяйки не было дома, он открыл дверь и вынес планшет.
Заведены уголовные дела, фигурант заключен под стражу.