Донской вуз стал участником пилота по модернизации высшего образования

В 2026 году в стране реализуется пилотный проект по обновлению модели высшего образования. В этом году к проекту присоединились 11 вузов РФ, в результате чего общее число участников достигло 17. Это университеты из разных регионов страны, в том числе и из Ростовской области.
Теперь предстоит интенсивная работа по изменению образовательных программ, пересмотру методов преподавания и укреплению связей с представителями бизнеса.
Суть новой модели образования.
На Дону площадкой пилотного проекта стал Южный федеральный университет. Пилотный проект продлён до 2029−2030 учебного года. Обновление системы высшего образования направлено на решение актуальных задач современности. Её эффективность определяется степенью готовности всех участников процесса — образовательных учреждений, студентов и представителей предпринимательского сообщества — к открытому диалогу и совместному формированию новой образовательной среды.
Из Ростовской области в пилот вошёл только один вуз. Из числа других вузов юга страны к проекту также присоединился Ставропольский государственный аграрный университет.
Новая модель высшего образования направлена на повышение качества подготовки выпускников. Их компетенции и профессиональные навыки станут более глубокими, что увеличит их востребованность на рынке труда.
Суть новой модели образования — переход от системы «бакалавриат — магистратура» к иной структуре: высшее образование или специализированное высшее образование.
Главная цель — повысить качество подготовки и востребованность выпускников через усиление практической составляющей, формирование профессионального портфолио, тесное взаимодействие с работодателями и соответствие реальным запросам экономики.
Нестандартные сроки обучения.
Сроки обучения становятся гибкими и определяются необходимостью качественной подготовки, а не единым стандартом. Это позволяет сократить или увеличить время обучения в зависимости от специальности.
Срок обучения по образовательным программам высшего образования составит от четырёх до шести лет в зависимости от специальности подготовки. Конкретные сроки будут, как и сейчас, определяться образовательными стандартами для каждой специальности. Эта работа сейчас ведётся во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, образовательными организациями высшего образования и экспертным сообществом.
Сроки обучения по специальному высшему образованию также будут варьироваться от одного года до пяти. Длительность обучения зависит от разных факторов, в том числе от полученного ранее уровня образования.
При переходе на новую модель высшего образования рассматривается отказ от фиксации в дипломах общих квалификаций, не обозначающих направление и профиль подготовки выпускника. В дипломах будут указываться конкретные квалификации.
При этом, отмечают эксперты, переход на новую модель не скажется на стоимости. Поскольку этот вопрос, в первую очередь, зависит от внешних экономических факторов, например, инфляции и рыночных механизмов, а не формата образовательных программ.
Изменение модели с «бакалавриат-магистратура» на «базовое-специализированное» образование — это структурное преобразование, направленное на углубление подготовки и её интеграцию с наукой и индустрией.
Участие в пилотном проекте позволяет вузам уже сейчас нарабатывать опыт, который будет востребован при масштабировании реформы.
Участие в пилотном проекте также открывает вузам возможности опережающей разработки и внедрения новых стандартов высшего образования с акцентом, с одной стороны, на фундаментальные знания, с другой — на новые форматы профессиональной подготовки студентов. Это также позволяет усилить интеграцию с наукой и индустрией: уже сейчас порядка 80% исследовательских магистерских программ в ЮФУ составляют научная и проектная работа в сотрудничестве с ключевыми партнерами — институтами РАН, НИЦ «Курчатовский институт», ПАО «СИБУР Холдинг», ГК «Ростех», ГК «Титан» и другими.