В сквере в центре Зеленоградска запретили кататься на самокатах и велосипедах

В зеленоградском сквере «Вектор» запретили кататься на велосипедах, самокатах (электрических и обычных), гироскутерах и моноколесах по деревянным пешеходным дорожкам. О запрете и ответственности за нарушение правил сообщает местная администрация.
Отмечается, что нарушитель, если он создал помехи или вред пешеходам, должен заплатить штраф от 800 до 1 500 рублей.
А если самокатчик и любитель велосипедного отдыха повредил покрытие (например, поломал доску), то это расценят как умышленное повреждение чужого имущества. Тут штраф до 300 рублей или возмещение ущерба в полном размере.
Комментаторы задаются вопросом о том, кто и как это намерен контролировать.