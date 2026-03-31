Минпросвещения опровергло сообщения об обязательном втором иностранном в школах

В министерстве просвещения России официально опровергли информацию о том, что второй иностранный язык в старших классах якобы станет обязательным. В ведомстве подчеркнули: изучение этого предмета не предусмотрено в принудительном порядке. Он может вводиться только по выбору самих учеников или их родителей — причем при наличии в школе необходимых условий и на основании письменного заявления.