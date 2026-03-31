Актёр Сергей Рост представил фильм «Королёк моей любви» в Нижнем Новгороде

Знаменитый актёр Сергей Рост представил в Нижнем фильм «Королёк моей любви» (16+). Нижегородцы одними из первых в стране увидели премьеру самой обсуждаемой комедии этой весны.
Предпоказ прошёл в кинотеатре «Империя Грёз “Небо”, а в прокат сам фильм выйдет 1 апреля.
«Королёк моей любви» — добрая музыкальная комедия в болливудском стиле в жанре масала — смеси боевика, мелодрамы, драмы, комедии, щедро приправленной музыкой, танцами, драками и экшн-сценами, в которых нарушаются законы логики и гравитации.
Автором сценария фильма стал Демис Карибидис. Он же сыграл в фильме одну из главных главных ролей. Съёмки начались в прошлом году и проходили сразу в нескольких индийских городах — Мумбае, Удайпуре и Джодхпуре, их величественных дворцах и монастырях, что придаёт фильму уникальный колорит Индии. В массовых сценах снимались до 500 артистов, создавших яркие и эффектные музыкальные и танцевальные сцены, за которые поклонники так любят индийский кинематограф.
Сюжет комедии разворачивается в вымышленном городе Хурмада. В центре истории — полицейский Рамаш, которого и сыграл Карибидис, и преступник Шамар в исполнении Михаила Галустяна. Их противостояние неожиданно приводит к открытию семейной тайны: оказывается, герои — братья, разлучённые в детстве. Воссоединение приводит к расследованию давних событий и столкновению с влиятельным покровителем города в исполнении Артура Вахи.
Сам Сергей Рост сыграл в фильме начальника полиции. На эту роль претендовало много артистов, в том числе и недавний гость Нижнего, «Каренин», «Театра Наций» — Игорь Миркурбанов. Но он был слишком «демоническим» в таком образе. А Сергей Рост в этой роли просто невероятно смешной. Представлять фильм он приехал в костюме своего героя.
«Некоторые думают, что я и хожу по Нижнему Новгороду в таком виде, да и в Питере так хожу — нет, это один из костюмов, в котором я играл своего персонажа. На премьере в Москве 26 числа все были в индийских костюмах», — объяснил он и признался, что играть двуликого полицейского ему было очень интересно, он вдохновился им с момента прочтения сценария. Увлекла его и сама история, и её главные герои.
«Карибидис и Галустян — мощнейший дуэт. Они в жизни дружат, а здесь замечательно играют двух братьев, разлучённых в детстве. В каждом индусском фильме есть подобный сюжет, но в нашем всё смотрится по-другому. Нет ощущения, что всё понятно, фильм хочется досмотреть до конца».
Сергей долго рассказывал про Индию, про съёмки в изнуряющую жару — уже в марте она доходила до 40 градусов, про невероятное количество специй в еде и другие сложности, с которыми столкнулась съёмочная группа. И, конечно, о своём восторге от красоты индийских городов, природе Индии, мастерстве индийских актёров, их интересе к России и море танцев и песен.
«В фильме много музыки, её написал хорошо знакомый поклонникам Comedy Club Production — Зураб Мутуа. А в фильме она кажется абсолютно индийской народной музыкой. Тем более, что её переложили на хинди», — объяснил Сергей Рост.
Фильм действительно смотрится как «индийский». Но в нём есть отсылки не только к легендарным индийским фильмам, но и «Тёмному рыцарю», «Десперадо», «Джокеру», «Голому пистолету» и даже «Джеймсу Бонду». Лейтмотивом картины стала песня «Джимми, Джимми, ача, ача» из фильма «Танцор диско» с Митхуном Чакраборти.
Фильм получился действительно ярким, красивым, музыкальным и очень смешным. Знатоки индийского кино увидят в нем множество отсылок к любимым фильмам, а для остальных он станет погружением в безумный весёлый мир индийского кино с его наивными чудесами, узнаваниями и вихрем радости.
