Скот в Волгоградской области прививают от ящура и сибирской язвы

В Волгоградской области более 250 тысяч голов животных защитят от распространенных инфекций. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ветеринарии Волгоградской области, в регионе продолжается сезонная профилактическая кампания, которая охватит крупный и мелкий рогатый скот.
В зависимости от возраста поголовья исследуются на бруцеллез, лейкоз и туберкулез, также проводится вакцинация против сибирской язвы, эмфизоматозного карбункула, ящура и заразного узелкового дерматита.
Ежегодно весной на территории региона ветеринарными специалистами данные обработки проводятся во всех районах и городах области у более чем 250 тысяч голов. На сегодняшний день они уже охватили более чем 60 тысяч голов.
В ведомстве отметили, что благодаря системной вакцинации в регионе удалось снизить количество случаев заболевания бруцеллезом у скота более чем в 10 раз. Если около двадцати лет назад в регионе фиксировалось 170−200 случаев в год, то в последнее время — 10−15 случаев.
Также существенно снизилась заболеваемость сельскохозяйственных животных лейкозом и туберкулезом. С начала года не выявлено ни одного подобного очага.