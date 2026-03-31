В Краснодаре появится улица имени журналиста Виктора Жилякова

Жиляков стоял у истоков создания одного из первых корпунктов ТАСС. В разные годы он работал в различных регионах страны — от Тывы до Ямало-Ненецкого автономного округа, освещал освоение Сибири и открытие нефтегазовых месторождений, а также участвовал в арктической экспедиции на ледоколе.