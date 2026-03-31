В Краснодаре появится улица имени журналиста Виктора Жилякова

В Краснодаре появится новая улица, которая будет носить имя журналиста Виктора Жилякова. Решение об этом приняли депутаты городской Думы.
Улицу планируют обустроить в Прикубанском округе — в районе переулка Думского. Инициатива направлена на увековечивание памяти журналиста, внесшего значительный вклад в профессию.
Жиляков стоял у истоков создания одного из первых корпунктов ТАСС. В разные годы он работал в различных регионах страны — от Тывы до Ямало-Ненецкого автономного округа, освещал освоение Сибири и открытие нефтегазовых месторождений, а также участвовал в арктической экспедиции на ледоколе.
Более 30 лет он трудился на Кубани, где родился. Уже после выхода на пенсию журналист активно занимался развитием ветеранского движения регионального Союза журналистов.