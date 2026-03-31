На променаде в Зеленоградске установили парные фонари. Освещение оборудовали в рамках проекта «Янтарный талисман». Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Каждый фонарь будет освещать два участка: велодорожку и прогулочную зону. Всего на променаде установят 54 пары конструкций.
«Новые энергосберегающие фонари будут освещать как прогулочную зону, так и велодорожку, а мягкий свет создаст уютную атмосферу. Девятиметровые опоры развёрнуты в сторону пешеходной зоны, семиметровые будут освещать велодорожку», — рассказали в администрации муниципалитета.
По проекту «Янтарный талисман» в Зеленоградске благоустраивают часть променада, аллею Дружбы и Санаторский парк. Работы должны были завершить в 2025 году. В марте стало известно, что их перенесли на начало курортного сезона в 2026-м.
С проектом «Янтарный талисман» Зеленоградск победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. На территории курорта благоустраивают несколько общественных пространств, среди которых променад, пирс, аллея Дружбы и Санаторский парк. На всей территории заменят покрытие, установят скамейки и освещение, высадят новые растения.
Контракт на реализацию проекта заключили с ООО «Экватор». Компания получит за благоустройство более 400 миллионов рублей.