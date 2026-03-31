Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-сотрудник нижегородской колонии предстанет перед судом за взятки

Источник: Живем в Нижнем

Бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-2 будут судить за взятки и превышение полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, обвиняемый в 2025 году получил деньги за мобильные телефоны, наушники и сим-карты в режимной зоне. Сумма взятки составила более 200 тысяч рублей.

После задержания экс-сотрудника колонии отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд, где их рассмотрят по существу. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении человека, который дал взятку начальнику отдела колонии.

Напомним, экс-начальника нижегородской колонии осудили на 12,5 лет. Он получал взятки за покровительство осужденным.