Экс-сотрудник нижегородской колонии предстанет перед судом за взятки

Бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-2 будут судить за взятки и превышение полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.
По версии следствия, обвиняемый в 2025 году получил деньги за мобильные телефоны, наушники и сим-карты в режимной зоне. Сумма взятки составила более 200 тысяч рублей.
После задержания экс-сотрудника колонии отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела завершено, материалы направили в суд, где их рассмотрят по существу. Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении человека, который дал взятку начальнику отдела колонии.
Напомним, экс-начальника нижегородской колонии осудили на 12,5 лет. Он получал взятки за покровительство осужденным.