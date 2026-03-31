Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство объявило республиканский субботник в Беларуси на 18 апреля

Республиканский субботник пройдет 18 апреля в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Правительство объявило республиканский субботник в Беларуси на 18 апреля. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным.

В телеграм-канале уточнили, что деньги, которые будут заработаны от проведения субботника, направят на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси, а также другие сопутствующие этому работы.

Ранее Совмин увеличил размер базовой арендной величины в Беларуси с 1 апреля.

Тем временем в Правила бытового обслуживания внесен пункт об обязательной 15-минутной пробе на плече при окраске волос и завивке: отказался от пробы — волосы окрашивать не будут.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в апреле 2026 в Беларуси: «Снег, грозы, циклоны с ненастьем».