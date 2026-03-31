Правительство объявило республиканский субботник в Беларуси на 18 апреля. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным.
В телеграм-канале уточнили, что деньги, которые будут заработаны от проведения субботника, направят на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси, а также другие сопутствующие этому работы.
