Гражданский муж Лерчек раскрыл, кто погасил ее долг перед налоговой

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) сама погасила долг в 176 млн руб. перед налоговой, сообщил ее гражданский муж, танцор Луис Сквиччиарини в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Долг перед налоговой погашен. Он погашен не кем-то, а самостоятельно», — говорится в посте.
Ранее Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве Валерии Чекалиной. Управление Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Кировской области предоставило в суд документы, подтверждающие полное погашение задолженности перед ФНС, включая пени и штрафы.
Представитель блогера Максим Курносов на заседании суда 17 марта также представил документ о перечислении 176 млн руб. на налоговый счет Чекалиной и заявил о погашении долга по налогам.
До этого Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу в отношении Чекалиной в связи с заболеванием раком, а также изменил меру пресечения на запрет определенных действий.
Чекалину и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в совершении валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса).
