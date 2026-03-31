В Перми предпринимателя наказали за продажу ветеринарных препаратов без лицензии

Владелец ветеринарной клиники «Pet Stars» в Перми, индивидуальный предприниматель Д. В. Маневич, привлечён к ответственности за реализацию лекарств для животных без разрешения.
12 января 2026 года в Управление Россельхознадзора поступило обращение о незаконной торговле ветеринарными препаратами в одной из пермских клиник. Проверка подтвердила нарушения.
21 января 2026 года в рамках контрольной закупки специалисты выявили, что в продаже находилось 53 наименования препаратов, включая антигрибковый шампунь с прополисом, бальзам Дороговой, ошейники «Инсектицал» от блох и клещей, жевательные таблетки Экзекан и другие средства.
26 марта 2026 года суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде предупреждения.