В Перми предпринимателя наказали за продажу ветеринарных препаратов без лицензии

Россельхознадзор проверил ветклинику на нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Владелец ветеринарной клиники «Pet Stars» в Перми, индивидуальный предприниматель Д. В. Маневич, привлечён к ответственности за реализацию лекарств для животных без разрешения.

12 января 2026 года в Управление Россельхознадзора поступило обращение о незаконной торговле ветеринарными препаратами в одной из пермских клиник. Проверка подтвердила нарушения.

21 января 2026 года в рамках контрольной закупки специалисты выявили, что в продаже находилось 53 наименования препаратов, включая антигрибковый шампунь с прополисом, бальзам Дороговой, ошейники «Инсектицал» от блох и клещей, жевательные таблетки Экзекан и другие средства.

26 марта 2026 года суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде предупреждения.