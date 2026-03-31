Эксперт по риторике Тамара Карташева встретилась с нижегородскими студентами в проекте «Чтецкие программы»

В Нижегородском Губернском колледже состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», автором книг Тамарой Карташевой. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который Общество «Знание» реализует совместно с Министерством просвещения РФ по поручению Президента России. Литературный клуб колледжа вошёл в число самых активных в стране.
Эксперт по риторике и публичным выступлениям поделилась опытом подготовки спикеров для выступлений перед первыми лицами государства и рассказала о роли слова в общественной жизни. Она отметила, что чтение формирует личность, развивает мышление и даёт внутреннюю опору. По её мнению, отказ от чтения является серьёзной утратой для человека и общества.
«Неделя для меня — это примерно десяток книг, и читаю я всегда с увлечением. Книги дают крылья. Ничего не даст крылья, даже любовь там близких, родных, книга даст. Есть Нобелевская лекция Бродского. Если не читали, обязательно прочитайте. Так он говорит, что есть преступление перед литературой, и это не сжигание книг на костре. Нет. А это пренебрежение книгами, не чтение книг», — поделилась лектор.
Студенты узнали о законе первого и последнего слова, сформулированном Квинтилианом, и о важности яркого начала и сильного финала выступления. Лектор подчеркнула, что убедительная речь требует не только логики, но и эмоциональной точности, а также призвала избегать речевых штампов и неоправданного употребления иностранных слов, соблюдая меру.
В ходе встречи обсуждались биографии Николая Гумилёва и примеры из истории русской литературы. Участники выполнили интерактивное задание, представив колледж в образе человека, а завершилось мероприятие чтением стихов — произведений Ивана Бунина, Максима Горького и авторских работ студентов. Лектор дала профессиональные рекомендации по сценической подаче и посоветовала молодёжи внимательнее относиться к выбору слов.
Присоединиться к проекту и зарегистрировать литературный клуб может любая школа на сайте Российского общества «Знание».