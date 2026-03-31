Нижегородские соцучастковые отправили партию гумпомощи в зону СВО

Это стало возможным благодаря социальным участковым региона.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские социальные участковые передали в благотворительный фонд «Феникс» очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Груз стал продолжением масштабного сбора, приуроченного ко Дню защитника Отечества, — и, пожалуй, самым ярким доказательством того, что для жителей региона поддержка фронта давно перестала быть делом «по графику».

Когда в конце февраля завершилась официальная акция, организаторы не ожидали увидеть очереди из желающих помочь. Однако люди продолжали идти. Кто-то нёс тушёнку и тёплые носки, кто-то — медикаменты, инструменты и детские письма, вложенные в пакеты с самым необходимым. Так, уже после формального окончания сбора удалось собрать дополнительно более 1 500 кубометров груза.

— Люди не воспринимают помощь как разовое действие. Для них это внутренняя потребность и ответственность, — рассказывает социальный участковый Советского района Любовь Абрамова. — Они продолжают приходить, спрашивать, чем ещё можно помочь. Наша задача — не просто зафиксировать этот отклик, а создать условия, чтобы помощь доходила до бойцов быстро и адресно.

Все собранные вещи передали в фонд «Феникс», который специализируется на прямой доставке грузов в воинские подразделения в зоне СВО. Его руководитель Антон Ларькин подчеркнул, что без устойчивого тыла невозможно говорить о стабильности на передовой.

— Мы идём к победе с помощью наших неравнодушных людей, тех, у кого большое сердце, — прокомментировал Антон Ларькин. — Сейчас нам хорошо помогли социальные участковые, речное училище имени Кулибина, администрация Ленинского района. Без сильного тыла не может быть и передовой.

Особое место в этом потоке помощи занимают детские письма. Для бойцов, месяцами находящихся вдали от дома, такие весточки становятся настоящим источником сил.

Предыдущая акция, прошедшая в преддверии 23 февраля, собрала более 1 200 участников. Тогда было сформировано свыше 200 коробок с необходимыми вещами и около 10 тысяч писем от школьников. Основной груз отправился в зону СВО в составе регионального гуманитарного конвоя.