В Пермском крае открылось новое здание художественной галереи

Во вторник, 31 марта, в Перми прошло открытие нового здания художественной галереи. Оно располагается на берегу Камы, недалеко от речного вокзала.
Знаменитая коллекция деревянных пермских богов наконец-то получила постоянную прописку. Несколько лет, после того как галерею выселили из прежнего здания собора, переданного Церкви, экспонаты хранились на специально оборудованных складах в помещениях бывшего завода. А некоторые коллекции, в том числе и пермские боги, без устали гастролировали на выставках по России.
Галерея расположилась на берегу Камы Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
— Мы открываем совершенно новый музей со своей архитектурой и дизайном, ритмом и атмосферой, новым взглядом на экспозиции и «выходом в свет» значительного количества произведений, которые десятки лет были скрыты в запасниках, — сказала на открытии директор галереи Юлия Тавризян. — Мы уверены, что такое событие станет ярким свидетельством развития российской культуры, привлечет внимание общественности и специалистов, станет предметом гордости за достижения своей страны.
Так как новое помещение в семь раз больше прежнего, посетители смогут увидеть гораздо больше коллекций и различных экспонатов.
Сейчас в фондах Пермской художественной галереи хранится более 53 000 экспонатов. Помимо живописи и скульптуры галерея располагает весьма значимым собранием произведений декоративно-прикладного искусства от эпох античности и Древнего Египта до современности. Галерея — хранитель знаменитых художественных брендов Пермского края: пермской деревянной скульптуры, Строгановской иконописи, золотного шитья.