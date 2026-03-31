Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Wildberries сообщили о росте продаж подарочных карт Apple

Продажи подарочных карт Apple на маркетплейсе Wildberries 30 марта выросли на 25% по сравнению с предыдущим днем, сообщила РБК пресс-служба компании RWB.

Источник: РБК

Продажи подарочных карт Apple на маркетплейсе Wildberries 30 марта выросли на 25% по сравнению с предыдущим днем, сообщила РБК пресс-служба компании RWB.

В компании отменили, что «продажи не носили массового характера».

Накануне, 30 апреля, три источника РБК на телеком-рынке сообщили, что операторы «большой четверки» на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым получили указание отключить оплату Apple ID с мобильного счета c 1 апреля. Причиной власти назвали необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов, сказал один из собеседников.

Подарочные карты Apple позволяет пользователям заранее обеспечить себе альтернативный способ пополнения аккаунта. С их помощью можно зачислить средства на Apple ID и дальше оплачивать те же подписки и сервисы.

Материал дополняется.

Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше