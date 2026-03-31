В Wildberries сообщили о росте продаж подарочных карт Apple

Продажи подарочных карт Apple на маркетплейсе Wildberries 30 марта выросли на 25% по сравнению с предыдущим днем, сообщила РБК пресс-служба компании RWB.
В компании отменили, что «продажи не носили массового характера».
Накануне, 30 апреля, три источника РБК на телеком-рынке сообщили, что операторы «большой четверки» на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым получили указание отключить оплату Apple ID с мобильного счета c 1 апреля. Причиной власти назвали необходимость препятствовать оплате VPN-сервисов, сказал один из собеседников.
Подарочные карты Apple позволяет пользователям заранее обеспечить себе альтернативный способ пополнения аккаунта. С их помощью можно зачислить средства на Apple ID и дальше оплачивать те же подписки и сервисы.
