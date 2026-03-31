«Ростелеком» опроверг данные об ограничениях на домашнем интернете

Компания подчеркнула, что ограничения в целях безопасности возможны только на мобильном интернете. Ранее об этом говорили в Минцифры.

Источник: РБК

Информация о возможном ограничении доступа к домашнему интернету до белого списка не соответствует действительности, сообщили Радио РБК в пресс-службе «Ростелекома».

«Ростелеком» опровергает информацию об ограничении доступа на домашнем интернете до белого списка. Ограничения вводятся на мобильный интернет в целях безопасности в условиях БПЛА-угрозы, потому что мобильные сети могут использоваться для навигации беспилотных летательных аппаратов", — пояснили в пресс-службе провайдера.

Там отметили, что проводной интернет не используется для навигации дронов, а белый список был разработан для мобильного интернета, чтобы абоненты в условиях ограничений могли пользоваться социально значимыми онлайн-ресурсами.

«Ограничения на доступ к легальным интернет-ресурсам не вводятся», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее портал «Код Дурова» со ссылкой на нескольких пользователей сообщил, что в Ростове-на-Дону один из местных провайдеров оставил для пользователей домашнего интернета только белые списки.

На прошлой неделе данные о том, что для домашнего интернета будут вводить ограничения и оставят только сервисы из белого списка, опровергало Минцифры. Ведомство подчеркивало, что ограничения в целях безопасности вводятся только для мобильного интернета.