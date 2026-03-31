В Волгограде назначены бесплатные электрички для футбольных болельщиков 5 апреля

«Ротор» 5 апреля 2026 года проведет домашний матч с «Нефтехимиком» на «Волгоград Арене». Игра начнется в 17.00. Для тех, кто придет поддержать любимую команду на трибунах, пустят бесплатные электрички на юг города и Волжский. Дополнительные рейсы городских электричек развезут болельщиков по домам после матча.
Электричка № 6339 Краснооктябрьская — Шпалопропитка пойдет с остановки Мамаев Курган в 19.40 — нижняя платформа. Электричка № 6437/6438 Волгоград-1 — Волжский отправится с верхней платформы о.п. Мамаев Курган в 19.56.
Каспийский циклон принесет апрельские грозы, ливни и шторм в Волгоград.
Когда в Волгограде отключат отопление в 2026 году.