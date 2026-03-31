11 человек эвакуировали при пожаре в поселке Мостоотряд Нижнего Новгорода

Пожар произошел в поселке Мостоотряд в Нижнем Новгороде 31 марта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В одной из квартир здания загорелось имущество. Площади возгорания составит 15 квадратных метров. На данный момент пожарные уже ликвидировали огонь.
Звенья газодымозащитной службы из подъезда эвакуировали 11 человек. Среди них было трое детей. К счастью, во время возгорания никто не пострадал. С огнем на месте происшествия боролись семь расчетов. Теперь сотрудникам чрезвычайного ведомства предстоит установить причины возгорания.
Напомним, нижегородский СК завел дело в связи с гибелью людей на пожаре на Таганской в Нижнем Новгороде. На месте возгорания обнаружили тела мужчины и женщины.