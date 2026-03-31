Власти назвали причину нового провала дороги в центре Челябинска

Власти назвали причину нового провала дороги в центре Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На улице Красной в районе пересечения с улицей Сони Кривой на сетях водоотведения произошел подмыв грунта. В результате частично разрушилось асфальтное покрытие дороги», — сказали в администрации города.

Там утверждают, что бригада МУП «ПОВВ» оперативно прибыла на место, приступила к аварийно-восстановительным работам.

До устранения аварии закрыто движение транспорта по улице Красной — на участке от улицы Воровского до проспекта Ленина, а также по улице Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта.