Власти назвали причину нового провала дороги в центре Челябинска

«На улице Красной в районе пересечения с улицей Сони Кривой на сетях водоотведения произошел подмыв грунта. В результате частично разрушилось асфальтное покрытие дороги», — сказали в администрации города.
Там утверждают, что бригада МУП «ПОВВ» оперативно прибыла на место, приступила к аварийно-восстановительным работам.
До устранения аварии закрыто движение транспорта по улице Красной — на участке от улицы Воровского до проспекта Ленина, а также по улице Сони Кривой от улицы Воровского до Свердловского проспекта.