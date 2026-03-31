Лошкин сдал ГТО и обратился к жителям с важным призывом

Мэр Челябинска Алексей Лошкин получил золотой знак ГТО.

Источник: Telegram / Алексей Лошкин

Глава Челябинска Алексей Лошкин получил золотой знак отличия комплекса ГТО. Награду градоначальнику вручили 31 марта — за успешное выполнение нормативов программы «Готов к труду и обороне».

Как выяснилось, испытания мэр прошел еще в прошлом году. Тогда он решил проверить себя в новой возрастной категории и лично сдал все необходимые нормативы. Сегодня результат был официально подтвержден — Лошкин получил золотой знак отличия.

Сам градоначальник подчеркнул, что участие в ГТО для него — не формальность, а личный пример жителям. По его словам, спорт и регулярная физическая активность должны оставаться частью жизни в любом возрасте, а дисциплина помогает сохранять тонус и здоровье.

В своем обращении в личном канале мэр призвал челябинцев присоединяться к движению и проверять собственные силы. Он отметил, что комплексная оценка физической формы доступна каждому, независимо от возраста и уровня подготовки.

Инициативу по популяризации ГТО поддерживают и на федеральном уровне. Так, партия «Единая Россия» предложила внедрить систему поощрений за выполнение нормативов и учредить статус «Спортивная семья России» в рамках обновленной народной программы.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше