Лошкин сдал ГТО и обратился к жителям с важным призывом

Глава Челябинска Алексей Лошкин получил золотой знак отличия комплекса ГТО. Награду градоначальнику вручили 31 марта — за успешное выполнение нормативов программы «Готов к труду и обороне».
Как выяснилось, испытания мэр прошел еще в прошлом году. Тогда он решил проверить себя в новой возрастной категории и лично сдал все необходимые нормативы. Сегодня результат был официально подтвержден — Лошкин получил золотой знак отличия.
Сам градоначальник подчеркнул, что участие в ГТО для него — не формальность, а личный пример жителям. По его словам, спорт и регулярная физическая активность должны оставаться частью жизни в любом возрасте, а дисциплина помогает сохранять тонус и здоровье.
В своем обращении в личном канале мэр призвал челябинцев присоединяться к движению и проверять собственные силы. Он отметил, что комплексная оценка физической формы доступна каждому, независимо от возраста и уровня подготовки.
Инициативу по популяризации ГТО поддерживают и на федеральном уровне. Так, партия «Единая Россия» предложила внедрить систему поощрений за выполнение нормативов и учредить статус «Спортивная семья России» в рамках обновленной народной программы.