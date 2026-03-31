Лазарева суббота — 2026: история, традиции праздника, что можно и что нельзя в этот день

Накануне Страстной недели православные христиане отмечают Лазареву субботу. В этот день в храмах вспоминают, как Иисус Христос совершил чудо — воскресил праведного Лазаря. Почему этот праздник наполнен особым смыслом, на какую дату он приходится в 2026 году и о чем важно помнить в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Когда Лазарева суббота в 2026 году.
Лазареву субботу отмечают ежегодно накануне Вербного воскресенья. Дата всегда выпадает на субботу шестой недели Великого поста.
Сразу после Лазаревой субботы следует Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим, а затем — Страстная седмица, самая строгая неделя Великого поста, которая завершается Пасхой. В этом году Светлое Христово Воскресение (Пасха) выпадает на 12 апреля.
История Лазаревой субботы.
Как рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов, в основе Лазаревой субботы лежит очень древний евангельский эпизод, который упоминается в Евангелии от Иоанна.
Евангелие от Иоанна гласит, что Лазарь из Вифании тяжело болел. У него было две сестры — Марфа и Мария. Именно Мария помазала Господа миром и отерла Его ноги волосами своими. Она рассказала Иисусу о тяжелом недуге брата.
«Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря».
Вскоре Лазарь скончался. Иисус уже знал об этом, пока шел в Вифанию вместе с учениками. По пути в это селение он встретил Марфу и задал ей вопрос:
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?». (Ин. 11:25−27).
Марфа ответила, что верует, и Он продолжил свой путь.
Иисус пришел к пещере, где уже четверо суток покоилось тело Лазаря. От входа в пещеру отвалили камень, и Иисус начал молиться.
«Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон».
К невероятному удивлению всех присутствующих из гробницы вышел воскресший Лазарь. Его тело было обвито погребальными пеленами, но он был жив. Согласно Иоанну Богослову, многие люди, ставшие свидетелями этого чуда, уверовали в Иисуса Христа как в Мессию. При этом фарисеи, напуганные невероятной силой Спасителя, задумали погубить его.
«Как только христиане стали отмечать Пасху Христову, они вспоминали и эти евангельские события. Постепенно они сформировались в определенный богослужебный круг», — отметил священник.
Смысл Лазаревой субботы.
Лазарева суббота — праздник с глубоким духовным смыслом, отмечает Николай Конюхов. «Во-первых, мы видим, что Господь очень сильный и имеет власть над самым страшным, с чем сталкивается человек — над его смертностью. В исторической перспективе огромное количество людей стремились каким-то образом преодолеть смерть: искали философский камень, молодильные яблоки, живую воду и другие артефакты. И тут мы видим, что Христос, который жил две тысячи лет назад в Назарете, победил смерть, причем не единожды», — поясняет священник.
Вначале Иисус воскресил умершего Лазаря, уже начавшего тлеть. А потом через неделю Он и сам воскрес и дал надежду всем людям, которые сталкиваются со смертью, боятся ее, переживают, что же там будет после кончины мира.
По словам Николая Конюхова, Лазарева суббота напоминает нам о необходимости собственной дисциплины.
«~Ведь если я после смерти не исчезну, не превращусь в ничто, а сохранюсь как личность, то, соответственно, буду держать перед Богом ответ за свою жизнь.~ Именно я несу ответственность за нее. Поэтому понятие смерти и напоминание о ней добавляет актуальности и более ответственного подхода к своей собственной жизни», — подчеркнул священник.
Как празднуют Лазареву субботу.
В православной традиции последняя суббота накануне Страстной седмицы наполнена большой радостью. В этот день в храмах совершаются особые службы.
«С Лазаревой субботы начинается особая Страстная неделя, которая заканчивается Великой Субботой. То есть — от субботы до субботы. Богослужение в этот день имеет свои уникальные особенности, которые совершаются только раз в год», — подчеркнул Николай Конюхов.
В Лазареву субботу:
* поется гимн «Воскресение Христово видевше…» и воскресные тропари по Непорочных «Ангельский собор удивися…»;
«Очень интересен канон на Великом повечерии службы Лазаревой субботы, где идет обращение к аду, который получает первый удар. Этот первый удар по могуществу смерти был нанесен в связи с воскресением Лазаря. Не может смерть удержать душу Лазаря, потому что начальник жизни — Господь наш Иисус Христос — повелевает ему выйти», — пояснил Николай Конюхов.
Что можно и нельзя делать в Лазареву субботу.
В Лазареву субботу постящимся разрешаются послабления в пище: можно включать в меню икру, растительное масло и вино.
Также в этот день можно:
* Побывать на службе в храме. В этот день в православных храмах проходят особенные, очень красивые службы.
Что нельзя делать в Лазареву субботу:
* Устраивать вечеринки.
Народные традиции и приметы.
Сохранилось немало народных традиций, связанных с Лазаревой субботой. В старину на Руси в этот день варили напитки из ржаной муки, пекли блины и рыбный пирог, готовили блюда из гороха.
Одна из самых популярных традиций — собирать на Лазареву субботу веточки вербы. Верующие несут их в храм: во время вечернего богослужения ветви окропляют святой водой.
В некоторых областях на Лазареву субботу пекли особый хлеб с орехами и сухофруктами. В наши дни эта традиция сохранилась в Болгарии и Греции, где такой хлеб называют «лазаракия».
Приметы.
В народной памяти сохранилось немало примет, связанных с Лазаревой субботой.
Например, если к празднику на вербе распустилось много почек (сережек) — год будет урожайным, удачным во всех начинаниях и богатым на радостные события.
Если погода на Лазареву субботу ясная и солнечная — лето ожидается теплым и плодородным, а осень — богатой на урожай фруктов.
Обращали внимание и на поведение животных. Если в этот день змеи, ящерицы или ежи выходят из укрытий — значит, холода больше не вернутся, и скоро установится настоящее весеннее тепло.
Согласно еще одному поверью, если в Лазареву субботу лед на водоеме не тронулся, а потонул — год будет неурожайным.