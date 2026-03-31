Концерт SHAMANа в Волгограде отменили

Выступление популярного певца, запланированное на 24 апреля 2026 года, не состоится.

Источник: Комсомольская правда

Сольное выступление Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, не состоится 24 апреля в «Экспоцентре», сообщает сайт volgograd.kp.ru. Хотя официальной информации об отмене пока нет ни на сайте артиста, ни в его соцсетях, билеты на мероприятие уже не продаются, а Волгоград исчез из расписания тура.

SHAMAN планировал представить в Волгограде новое шоу «30 лет на сцене». Артист говорил, что эти годы — не повод подводить итоги, а время оглянуться на пройденный путь, поблагодарить всех и идти дальше. Он уверен, что впереди его ждет много работы, интересных песен и новых музыкальных открытий.

Ярослав Дронов начал выступать на большой сцене с четырех лет. SHAMAN стал известен благодаря сильному голосу, яркому образу и, конечно, авторским песням, таким как «Я русский», «Встанем», «Ты моя», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы», «Мед» и многим другим. Все эти композиции должны были прозвучать на концерте в рамках нового шоу.