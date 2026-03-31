В Самаре прошел форум «Кадры для цифровой экономики»

Ежегодный форум «Кадры для цифровой экономики» прошел 26 марта в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) Самары в ходе реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Самарской области.
«Развитие IT-сектора — один из приоритетов развития экономики региона, которому уделяет пристальное внимание губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Сегодня в орбите нашего внимания — реализация комплекса мероприятий, направленных на внедрение передовых технологий и IT-решений в различные сферы экономики. Потребности региона требуют совершенствования технологий ИИ, БПЛА, информбезопасности, и сегодняшний форум показывает, что молодежь готова включиться в их реализацию», — рассказал на церемонии открытия врио заместителя председателя правительства — министра цифрового развития и связи региона Павел Гокин.
В рамках форума прошло подписание ряда важных документов, а также состоялось открытие центра компетенций беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, на форуме участники обсудили подготовку кадров по информационной безопасности. Также на площадке прошли ярмарка вакансий, интеллектуальная викторина «Своя игра» и презентации компаний-партнеров.
«Мы знаем, что по оценке экспертов Федерального центра беспилотных авиационных систем на данный момент российскому гражданскому рынку беспилотных авиационных систем не хватает 14 500 специалистов. Самая востребованная специальность — оператор БПЛА, здесь необходимо почти 12 000 человек. Уверен, что новый центр при ПГУТИ, благодаря высоким компетенциям преподавателей и широкому спектру наработок вуза, сможет в значительной степени этот дефицит покрыть», — добавил Гокин.
