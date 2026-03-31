Проблема одиночества людей 50+ оказалась сложнее, чем думали ученые раньше

Что такое одиночество
Одиночество часто описывают как простое отсутствие — людей вокруг, социальных связей, общения. Но результаты двух новых исследований заставляют предположить, что одиночество — это нечто гораздо более сложное и имеющее более серьезные последствия. Речь идет не только о том, насколько человек связан с другими людьми, но и о том, как он воспринимает эти связи, и это оказывается намного важнее.
С людьми, но одинок: социальная асимметрия
Авторы первого исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, вводят концепцию, которую они назвали социальной асимметрией — это разрыв между объективной социальной изоляцией и субъективным ощущением одиночества. Речь о том, что люди чувствуют себя одинокими, хотя рядом с ними есть близкие.
Исследователи проанализировали данные о почти восьми тысячах человек старше 50 лет, наблюдения за которыми велись на протяжении в среднем 13,6 лет. Анализ показал, что чем сильнее у человека социальная асимметрия, тем выше риск болезней и ранней смерти.
Участники, которые чувствовали себя более одинокими, чем можно было бы предположить, исходя из количества их социальных связей, сталкивались с более высоким риском смерти, в частности от сердечно-сосудистых заболеваний и хронической обструктивной болезни легких, по сравнению с теми, чьи внутренние ощущения и социальные обстоятельства были более согласованными между собой.
У тех людей, которые объективно находились в социальной изоляции, но при этом не чувствовали себя одинокими, риск большинства заболеваний оказался повышен лишь незначительно, чего нельзя сказать о людях, страдавших от одиночества при наличии большого числа друзей, родственников и знакомых.
«Большинство информационных кампаний в области общественного здравоохранения, посвященных проблеме одиночества, сосредоточены на расширении социальных связей. Но это исследование показывает, что одних связей недостаточно», — отметил один из авторов обоих исследований, профессор психологии Энтони Онг из Корнеллского университета (США).
Два человека могут иметь схожие социальные обстоятельства и столкнуться с совершенно разными траекториями изменения состояния своего здоровья в зависимости от того, как они переживают эти обстоятельства.
Маховик одиночества трудно замедлить
Авторы второго исследования, опубликованного в журнале Communications Psychology, решили выяснить, как социальная асимметрия возникает и сохраняется в повседневной жизни.
В исследовании приняли участие 157 взрослых добровольцев. В течение 20 дней по пять раз в день они отчитывались, насколько одинокими они себя чувствовали в этом временном интервале, взаимодействовали ли они с другими людьми, насколько откровенны они были во время этого общения, чувствовали ли они себя отвергнутыми или подвергнутыми критике.
Анализ собранных данных показал, что чувство одиночества — не столько стабильная черта характера, сколько динамическая система. Так, моменты ощущения одиночества у участников были тесно связаны с восприятием социальной угрозы — чувством отверженности, исключенности из социума, критики или обесценивания. Это восприятие, в свою очередь, было связано с изменениями в поведении — человек меньше общался, меньше был готов делиться личной информацией.
Исследователи пришли к выводу, что тут формируется некий порочный круг — когда человек чувствует себя более одиноким, чем обычно, он с большей вероятностью воспринимает следующее взаимодействие с людьми как угрожающее, и это восприятие заставляет его отстраниться.
Это как маховик: как только он заработал, каждый момент добавляет импульс, и это состояние становится всё труднее замедлить без преднамеренного прерывания цикла.
Исследование также показало, что у людей с более высоким уровнем хронического, или личностного, одиночества наблюдались более сильные и устойчивые связи между этими элементами. Это говорит о том, что для некоторых людей разорвать такой цикл может быть особенно трудно.
«Эти результаты показывают, что для решения проблемы одиночества может потребоваться нечто большее, чем просто расширение социальной сети человека. Когда интерпретация человеком социальных ситуаций строится вокруг угрозы, новые отношения могут скорее подтверждать, чем корректировать это ожидание», — пояснил Онг.