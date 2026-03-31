Инвестор пожертвовал Кембриджу рекордные 190 млн фунтов стерлингов

Кембриджский университет получил пожертвование в £190 млн от британского предпринимателя и инвестора Криса Рокоса. Это крупнейшая сумма от одного человека в современной истории заведения, сообщает пресс-служба университета.
Филантроп внес платеж частями: сначала £130 млн, затем еще £60 млн. По словам бизнесмена, он сам получил образование в Кембридже. Оно «изменило его жизнь», и Рокос хотел бы «отплатить Великобритании тем же».
Благодаря пожертвованию Кембридж планирует открыть Школу государственного управления имени Рокоса. Она будет готовить студентов «к решению все более сложных задач как во внутренней, так и в международной политике в новом и сложном мире масштабных структурных изменений», пишет пресс-служба.
«Я надеюсь, что со временем влияние Школы государственного управления имени Рокоса во всем мире станет важным элементом той “мягкой силы”, которая стала огромным преимуществом для Великобритании», — заявил Рокос.
По данным на сайте Кембриджа, Крису Рокосу 55 лет. Он является основателем глобального инвестиционного фонда Rokos Capital Management, специализирующегося на мультиактивах, и сооснователем Brevan Howard Asset Management — европейской компании по управлению хедж-фондами. По данным Forbes, состояние Рокоса оценивается в $2,3 млрд.
