В общежитии аграрного университета Пензы открыли комнату матери и ребенка

Комнату матери и ребенка открыли в общежитии № 3 Пензенского государственного аграрного университета в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
«Мы всегда внимательно относимся к поддержке студентов, которые решили создать семью, так как понимаем, с какими сложностями может быть сопряжен процесс обучения у молодых мам. Теперь у них появится возможность оставить малыша на время занятий со специалистом, который присмотрит за ним, сможет покормить или организовать другую занятость на время отсутствия мамы», — отметил ректор вуза Олег Кухарев.
Новое пространство призвано облегчить жизнь молодых родителей. В вузе сейчас насчитывается 74 студенческие семьи, из них 26 семей воспитывают детей.
Отметим, в Пензенской области с 2024 года активно развивается система поддержки студенческих семей. Ранее аналогичные пространства уже появились в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства, Пензенском государственном университете и Пензенском государственном технологическом университете.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.